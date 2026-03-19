Иванцов покинул пост президента ПАО «Элемент»
Илья Иванцов покидает пост президента ПАО «Элемент». 20 марта его сменит на этой должности Олег Хазов, который до этого был вице-президентом по финансовой и операционной деятельности. Об этом сообщили в компании.
Иванцов возглавлял «Элемент» с момента создания в 2019 г. после объединения микроэлектронных активов АФК «Система» и «Ростеха».
Он поблагодарил акционеров за доверие руководить уникальным и важнейшим проектом в области микроэлектроники на протяжении семи лет. «Сейчас передо мной стоят новые задачи в АФК «Система», – отметил Иванцов.
Хазов же заявил, что компания сосредоточится на повышении операционной эффективности и подготовке обновленной стратегии развития.
«В планах – усиление интеграции между наукой и промышленностью и наращивание объемов производства», – сказал он.
С 19 марта также досрочно прекращены полномочия члена правления ПАО «Элемент» Александра Алексеева, который занимал должность вице-президента по стратегическому развитию в «Элементе». Он сосредоточится на управлении и развитии «Корпорации робототехники» (ранее – АО «Корпорация роботов», входит в АФК «Система»), рассказали в компании.
Группа компаний «Элемент» является одним из крупнейших производителей электронных компонентов в России. В ее структуру входят более 30 дизайн-центров и производственных площадок, выпускающих свыше 3000 типономиналов продукции.
В мае 2024 г. компания провела IPO. 22 января стало известно, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%.
13 марта «Ведомости» писали о том, что совет директоров «Элемента» рассмотрит досрочную отставку Иванцова. Также в повестке следующего заседания совета был вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании.