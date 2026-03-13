Совет директоров «Элемента» рассмотрит досрочную отставку Иванцова

Группа «Элемент» была создана в 2019 г. как национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Сейчас холдинг объединяет около 30 профильных компаний, более десяти из которых были переданы в совместное предприятие госкорпорацией «Ростех».