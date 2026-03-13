Совет директоров «Элемента» рассмотрит досрочную отставку Иванцова

Совет директоров ПАО «Элемент» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Ильи Иванцова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия информации.

Иванцов был переназначен на должность президента ПАО «Элемент» с 3 сентября 2024 г. по 2 сентября 2027 г.

В повестку следующего заседания совета директоров также включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании.

Представитель ГК «Элемент» воздержался от комментариев.

Группа «Элемент» была создана в 2019 г. как национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Сейчас холдинг объединяет около 30 профильных компаний, более десяти из которых были переданы в совместное предприятие госкорпорацией «Ростех».

«Элемент» выпускает более половины всей российской электронной компонентной базы, включая интегральные микросхемы, полупроводники, корпуса для микросхем и радиоэлектронную аппаратуру.

22 января стало известно, что АФК «Система» договорилась о продаже своей доли 37,6% в ПАО «Элемент» Сбербанку. Пояснялось, что «Сберу» перейдет основная часть активов группы, за исключением «Корпорации роботов», которая останется у АФК «Система».

В тот же день «Ростех» сообщал, что госкорпорация сохранит долю 41,66% в ПАО «Элемент» после вхождения «Сбера» в капитал микроэлектронного холдинга.