Совет директоров «Элемента» рассмотрит досрочную отставку Иванцова
Совет директоров ПАО «Элемент» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Ильи Иванцова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте раскрытия информации.
Иванцов был переназначен на должность президента ПАО «Элемент» с 3 сентября 2024 г. по 2 сентября 2027 г.
В повестку следующего заседания совета директоров также включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании.
Представитель ГК «Элемент» воздержался от комментариев.
Группа «Элемент» была создана в 2019 г. как национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Сейчас холдинг объединяет около 30 профильных компаний, более десяти из которых были переданы в совместное предприятие госкорпорацией «Ростех».
«Элемент» выпускает более половины всей российской электронной компонентной базы, включая интегральные микросхемы, полупроводники, корпуса для микросхем и радиоэлектронную аппаратуру.
22 января стало известно, что АФК «Система» договорилась о продаже своей доли 37,6% в ПАО «Элемент» Сбербанку. Пояснялось, что «Сберу» перейдет основная часть активов группы, за исключением «Корпорации роботов», которая останется у АФК «Система».
В тот же день «Ростех» сообщал, что госкорпорация сохранит долю 41,66% в ПАО «Элемент» после вхождения «Сбера» в капитал микроэлектронного холдинга.