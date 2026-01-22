Газета
Главная / Технологии /

АФК «Система» вышла из капитала «Элемента»

Ведомости

ПАО АФК «Система» объявило о продаже своей доли в 37,6% в ПАО «Элемент» «Сберу». Таким образом, корпорация полностью вышла из совместного предприятия с «Ростехом».

Банку перейдут почти все активы группы, за исключением «Корпорации роботов», которая останется у АФК «Система». Управление производственными активами будет передано дочерней структуре Сбербанка, на базе которой планируется консолидация других компаний отрасли.

20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли АФК «Система» в «Элементе». Доля «Системы» оценивается примерно в 24 млрд руб., вся компания – более чем в 50 млрд руб.

«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия группы занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры.

