«Ростех» сохранит долю в 41,66% в микроэлектронном холдинге «Элемент»
«Ростех» сохранит долю 41,66% в ПАО «Элемент» после вхождения «Сбера» в капитал микроэлектронного холдинга. Об этом сообщили в госкорпорации.
В «Ростехе» отметили, что «Элемент» является лидером отечественной микроэлектронной промышленности, которая играет стратегическую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Продукция группы используется в широкой номенклатуре изделий госкорпорации – от самолетов и вертолетов до беспилотников, робототехнических комплексов, автомобилей, медицинского оборудования и оптических систем.
По словам заместителя генерального директора «Ростеха» Александра Назарова, на «Элемент» приходится более 50% общего объема производства электронных компонентов в стране. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли требует значительных инвестиций в научные исследования, модернизацию производственных мощностей и разработку новых изделий. В этой связи в госкорпорации положительно оценивают вхождение крупного российского банка в капитал холдинга.
Группа «Элемент» была создана в 2019 г. как единый национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Сейчас она объединяет около 30 профильных компаний, более десяти из которых были переданы в совместное предприятие госкорпорацией «Ростех». Холдинг выпускает более половины всей отечественной электронной компонентной базы, включая интегральные микросхемы, полупроводники, корпуса для микросхем и радиоэлектронную аппаратуру.
22 января стало известно, что АФК «Система» объявила о продаже своей доли в 37,6% в ПАО «Элемент» Сбербанку. «Сберу» перейдут практически все активы группы, за исключением «Корпорации роботов», которая останется у АФК «Система». Управление производственными активами планируется передать дочерней структуре банка, на базе которой предполагается консолидация других компаний отрасли.