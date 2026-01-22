«Ростех» сохранит долю в 41,66% в микроэлектронном холдинге «Элемент»

Группа «Элемент» была создана в 2019 г. как единый национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Сейчас она объединяет около 30 профильных компаний, более десяти из которых были переданы в совместное предприятие госкорпорацией «Ростех». Холдинг выпускает более половины всей отечественной электронной компонентной базы, включая интегральные микросхемы, полупроводники, корпуса для микросхем и радиоэлектронную аппаратуру.