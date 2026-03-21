United Airlines сократит рейсы из-за роста цен на топливо
Авиакомпания United Airlines приняла решение сократить объем запланированных до конца 2026 г. рейсов на 5% в связи с ростом цен на топливо. Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Скотт Кирби.
Кирби указал, что цены на авиационное топливо за последние три недели возросли более чем вдвое. Если они останутся на таком уровне, это будет означать дополнительные $11 млрд ежегодных расходов только на топливо. При этом в лучший год в истории авиакомпании она заработала менее $5 млрд. Гендиректор уточнил, что, по ожиданиям перевозчика, цены на топливо поднимутся до $175 за баррель и останутся на уровне $100 за баррель как минимум до конца 2027 г.
Сокращения рейсов затронут маршруты с самым слабым спросом, включая ряд полетов в середине недели и по субботам.
«В ближайшей перспективе нет смысла тратить деньги на полеты, которые просто не смогут покрыть расходы на топливо», – пояснил Кирби.
Он рассчитывает, что полное расписание будует восстановлено осенью. В долгосрочных планах авиаперевозчика по поставкам самолетов или общей пропускной способности на 2027 г. ничего не изменится.
20 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) представило перечень из 10 мер, направленных на снижение спроса на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В частности, предлагается работать из дома, снизить скорость движения как минимум на 10 км/ч, расширить использование общественного транспорта, ограничить въезд автомобилей в города по принципу четных и нечетных номеров и др.