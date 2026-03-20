МЭА призвало работать из дома и сбавить скорость авто из-за роста цен на нефть
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало перечень из 10 мер, направленных на снижение спроса на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В числе рекомендаций – переход на удаленную работу и снижение скорости на автомагистралях.
В докладе подчеркивается, что что сдерживание спроса является одной из мер реагирования, чтобы защититься от нынешнего нефтяного шока и снизить нагрузку на бюджет.
«Эти меры основаны на многолетнем опыте МЭА в области энергетической безопасности и на примерах конкретных стран», – говорится в документе.
Отмечается, что правительства могут взять на себя ведущую роль, содействуя реализации этих мер, но многие из них могут быть приняты на вооружение отдельными гражданами и компаниями.
Среди предложений – работа из дома, снижение скорости движения как минимум на 10 км/ч, расширение использования общественного транспорта, ограничение въезда автомобилей в города по принципу четных и нечетных номеров, а также поощрение совместного использования машин.
МЭА также рекомендует отказаться от части авиаперелетов, повышать эффективность коммерческого транспорта и промышленности, использовать электричество вместо газа для приготовления пищи и перераспределять СПГ на более приоритетные нужды.
19 марта сообщалось, что страны МЭА высвободили более 400 млн баррелей нефти из резервов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется ограничениями в Ормузском проливе, через который обычно проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ. На этом фоне 19 марта цена Brent поднималась до $112 за баррель.