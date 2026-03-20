МЭА призвало работать из дома и сбавить скорость авто из-за роста цен на нефть

19 марта сообщалось, что страны МЭА высвободили более 400 млн баррелей нефти из резервов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется ограничениями в Ормузском проливе, через который обычно проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ. На этом фоне 19 марта цена Brent поднималась до $112 за баррель.