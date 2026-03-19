Страны МЭА высвободили более 400 млн баррелей нефти из резервов
Страны – участницы Международного энергетического агентства (МЭА) высвободили 426 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении организации.
Первые партии сырья уже поступили на рынок. Основной объем высвобождения приходится на сырую нефть, тогда как в Европе значительная часть поставок будет представлена нефтепродуктами.
В МЭА уточнили, что это шестой случай с момента создания агентства в 1974 г., когда страны координируют экстренные действия для стабилизации рынка. До этого такие меры предпринимались в 1991, 2005, 2011 гг. и дважды в 2022 г.
12 марта МЭА сообщало о сокращении добычи нефти странами Персидского залива на 10 млн баррелей в сутки из-за военной операции США и Израиля против Ирана и перекрытия Ормузского пролива.
На этом фоне 19 марта цена нефти Brent превысила $112 за баррель. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что при выводе войск США из Ормузского пролива стоимость нефти может временно превысить $200 за баррель.