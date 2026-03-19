Дмитриев допустил двукратный рост цены на нефть при выводе войск США из Ормуза

14 марта Трамп призвал ряд стран направить в Ормузский пролив свои военные корабли, чтобы присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства. 17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что союзники США не готовы поддержать инициативу Белого дома по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. 18 марта Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана.