Дмитриев допустил двукратный рост цены на нефть при выводе войск США из Ормуза
Возможный вывод войск США из Ормузского пролива может привести к росту стоимости нефти в два раза. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Это означало бы, что нефть какое-то время будет стоить более 200 долларов за баррель», – написал Дмитриев комментируя сообщение
Leading Report, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Ормузского пролива, «вынуждая союзников США защищать его».
19 марта стоимость нефти марки Brent достигла $112 за баррель.
14 марта Трамп призвал ряд стран направить в Ормузский пролив свои военные корабли, чтобы присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства. 17 марта Axios со ссылкой на источники писал, что союзники США не готовы поддержать инициативу Белого дома по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. 18 марта Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана.