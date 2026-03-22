Главная / Бизнес /

Оборот маркетплейса «М.Видео» вырос на 181% в феврале

Оборот маркетплейса «М.Видео» в феврале 2026 г. увеличился на 181% относительно такого же периода прошлого года и превысил 2,2 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Бакальчук.

Бакальчук рассказал, что самую высокую динамику за месяц показали отдельные категории техники и электроники. Значительный рост оборота в годовом выражении выявлен в сегментах портативной акустики (+1461%), микроволновых печей (+482%), игровых консолей (+461%) и плит (+392%). Существенный рост также продемонстрировали крупные категории бытовой техники. Продажи холодильников выросли на 285%, стиральных машин – на 220%, телевизоров – на 219%.

Положительная динамика сохранилась и в ключевых цифровых категориях. Оборот ноутбуков возрос на 120%, компьютеров – на 124%, планшетов – на 168%, сегмент умных часов вырос на 159%. Продажи мобильных телефонов увеличились на 69%. Площадка отметила развитие мультикатегорийного предложения. Одной из наиболее динамично растущих категорий остается «мебель», ее оборот вырос на 2730%. Рост показали и категории товаров для спорта (+220%), строительства и ремонта (+3886%) и товаров для дома (+79%).

20 января сообщалось, что оборот маркетплейса «М.Видео» за 2025 г. составил 14,1 млрд руб. Бакальчук назвал среди самых быстрорастущих категорий в прошлом году портативную акустику, стиральные машины и холодильники. Существенную положительную динамику также продемонстрировали музыкальное оборудование и инструменты, товары для автомобилей и плиты.

Группа «М.Видео – Эльдорадо» начала продажи техники по модели маркетплейса в июле 2020 г. Ранее ритейлер реализовывал продукцию через собственные одноименные офлайн- и онлайн-магазины и на маркетплейсе Goods.ru.

