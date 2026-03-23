Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

В 13% организаций началась оптимизация персонала

Ведомости

В 13% организаций началась оптимизация численности персонала. Тренда на увольнение не замечено, однако темы найма продолжаются снижаться, пишут «Ведомости» по данным SuperJob.

Компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и заканчивают проекты, которые не оправдывают затрат. Однако массовые сокращения проводили и планировали только в 2% компаний, следует из результатов февральского опроса.

Согласно данным Росстата, в IV квартале 2025 г. рост числа сокращенных сотрудников виден на 59% в годовом выражении. За этот период компании (за исключением малых и средних) уволили 32 600 человек против 20 500 за IV квартал 2024 г.

Компании стали отказываться от найма новых кадров взамен уволившихся

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина объясняла «Ведомостям», что говорить о системном ухудшении ситуации на рынке труда пока преждевременно, скорее речь идет о локальных процессах структурной перестройки в отдельных отраслях.

Больше всего сокращений в 2025 г. было в сфере госуправления и обеспечения безопасности, социальном обеспечении – 4900 человек. На втором месте – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 4600 человек. На третьем – сфера образования, 3800 работников.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её