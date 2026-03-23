В 13% организаций началась оптимизация персонала
В 13% организаций началась оптимизация численности персонала. Тренда на увольнение не замечено, однако темы найма продолжаются снижаться, пишут «Ведомости» по данным SuperJob.
Компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и заканчивают проекты, которые не оправдывают затрат. Однако массовые сокращения проводили и планировали только в 2% компаний, следует из результатов февральского опроса.
Согласно данным Росстата, в IV квартале 2025 г. рост числа сокращенных сотрудников виден на 59% в годовом выражении. За этот период компании (за исключением малых и средних) уволили 32 600 человек против 20 500 за IV квартал 2024 г.
Партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина объясняла «Ведомостям», что говорить о системном ухудшении ситуации на рынке труда пока преждевременно, скорее речь идет о локальных процессах структурной перестройки в отдельных отраслях.
Больше всего сокращений в 2025 г. было в сфере госуправления и обеспечения безопасности, социальном обеспечении – 4900 человек. На втором месте – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 4600 человек. На третьем – сфера образования, 3800 работников.