Минсельхоз приостановил лицензии на экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Ведомости

Минсельхоз РФ приостановил действие лицензий на экспорт аммиачной селитры до 21 апреля. Это следует из информации на сайте ведомства.

Ограничение установлено в целях «приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений». Исключение затрагивает поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.

Как добавили в министерстве, в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит «удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ».

Экспортные цены на удобрения в начале 2026 года растут

Бизнес / Промышленность

Аммиачная селитра – минеральное азотное удобрение в виде белых гранул, содержащее около 34% азота в аммонийной и нитратной формах. Используется для подкормки большинства культур.

25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Metals & Mining Intelligence (MMI) писали, что экспортная цена на аммиачную селитру выросла на 19% до $303/т с начала 2026 г. В годовом выражении стоимость селитры в середине февраля оказалась на 30% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Рост котировок частично обусловлен сезонным спросом в период подготовки к весенней посевной кампании в Северном полушарии, но этот фактор не является единственным, указывали в MMI.

