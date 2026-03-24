Минсельхоз приостановил лицензии на экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

25 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Metals & Mining Intelligence (MMI) писали, что экспортная цена на аммиачную селитру выросла на 19% до $303/т с начала 2026 г. В годовом выражении стоимость селитры в середине февраля оказалась на 30% выше показателя аналогичного периода прошлого года.