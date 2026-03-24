Основатель «Делимобиля» выкупил 12,9% акций сервиса

«Делимобиль» – каршеринговый сервис. Чистый убыток компании за 2025 г. по МСФО составил 3,7 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8 млн руб. в 2024 г. Выручка в прошлом году выросла на 11% относительно предыдущего года и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% до 6,2 млрд руб. при рентабельности 20% (-3 п. п.).