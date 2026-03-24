Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Основатель «Делимобиля» выкупил 12,9% акций сервиса

Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани увеличил свою долю в компании на 12,9% акционерного капитала. Он выкупил соответствующую долю в ПАО «Каршеринг Руссия».

Сумма сделки не раскрывается.

23 марта АО «Дельта холдинг» вышло из состава акционеров «Делимобиля» и прекратило распоряжение 12,9%.

«Делимобиль» – каршеринговый сервис. Чистый убыток компании за 2025 г. по МСФО составил 3,7 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8 млн руб. в 2024 г. Выручка в прошлом году выросла на 11% относительно предыдущего года и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% до 6,2 млрд руб. при рентабельности 20% (-3 п. п.).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте