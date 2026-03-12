«Делимобиль» в 2025 году вернулся к чистому убытку спустя два года прибыли

«Делимобиль» в 2025 году вернулся к чистому убытку спустя два года прибылиКомпания инвестировала в развитие инфраструктуры, а также столкнулась с оттоком клиентов
Чистый убыток компании «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») за 2025 г. по МСФО составил 3,7 млрд руб., следует из опубликованной 12 марта отчетности компании. По итогам 2024 г. каршеринговый сервис получил чистую прибыль в размере 8 млн руб. Выручка «Делимобиля» в 2025 г. выросла на 11% к показателю 2024 г. до 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб. (-3% к уровню 2024 г.) при рентабельности 20% (-3 п. п.).
Чистый долг компании увеличился на 1% до 29,96 млрд руб. В результате соотношение чистого долга/EBITDA составило 4,8х против 4,6х годом ранее.
Общее число пользователей сервиса в прошлом году выросло на 15% до 12,9 млн. В прошлом году компания расширила географию присутствия на Ярославль, Краснодар и Челябинск, а также на прилегающие к ним города.
В последний раз «Делимобиль» получал убыток в 2022 г., тогда он составил 164 млн руб. Согласно отчетности компании, максимальный чистый убыток по МСФО до этого был зафиксирован в 2019 г. – 2,82 млрд руб.
Хотя по итогам года в компании зафиксировали рост числа пользователей, в первом квартале 2025 г. произошел отток клиентской базы после повышения цен, рассказала на встрече с журналистами финансовый директор «Делимобиля» Наталья Борисова.
Дополнительным фактором давления на финансовые показатели стали технические ограничения, связанные с работой геолокации и мобильной интернета, добавила она. «Делимобиль» вошел в «белый список» Минцифры только в феврале 2026 г.
Компания в прошлом году инвестировала в инфраструктуру – расширение сети сервисных станций и усиление операционной базы обслуживания автопарка, добавила Борисова. В результате эти затраты позволили увеличить в годовом выражении загрузку автомобилей в январе 2026 г. примерно на 70%.
Во втором полугодии прошлого года компания сфокусировалась на «оптимизации внутренних процессов», которая затронула часть сотрудников. Как заявляют в «Делимобиле», это решение направлено на повышение эффективности ключевых направлений бизнеса. В обновленной стратегии особое внимание также уделено сегменту эконом-шеринга.
В ноябре 2025 г. «Делимобиль» обновил стратегию. Теперь она фокусируется на сегменте эконом-шеринга, при этом построенная операционная инфраструктура обеспечивает гибкость ценообразования за счет контроля ключевого элемента себестоимости — ремонтов автомобилей.
Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани рассчитывает, что инвестиции в операционную инфраструктуру обеспечат рост компании «в среднесрочной перспективе». По его словам, дальнейшая активность пользователей поможет достичь целевой маржинальности EBITDA на уровне 30%.
Основные причины чистого убытка «Делимобиля» в 2026 г. связаны с общим замедлением экономики страны, высокой ключевой ставкой, а также ростом инфляции, которая негативно сказывается на потребительском спросе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Текущий уровень долговой нагрузки сервиса остается высоким, поэтому компания в 2026 г. может сосредоточиться на его обслуживании, продолжает она. При выходе на чистую прибыль по итогам года, а также уменьшении показателя чистого долга/EBITDA до 3х увеличится вероятность выплат дивидендов, резюмировала эксперт.
«Делимобиль» провел первичное размещение акций на Мосбирже 7 февраля 2024 г. Тогда компания смогла привлечь 4,2 млрд руб. Доля акций в свободном обращении составила 9% от размера акционерного капитала. Рыночная капитализация сервиса по итогам размещения составила 46,6 млрд руб.
По итогам первого полугодия 2024 г. компания выплатила первые и пока единственные дивиденды. Тогда они составили 1 руб. на обыкновенную акцию, в общей сложности было выплачено 175,9 млн руб. По итогам 2024 г. «Делимобиль» отказался от выплаты дивидендов. В октябре 2025 г. занимавший на тот момент пост гендиректора Владимир Садовин говорил «Ведомостям», что вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться уже по итогам 2026 г.
Котировки акций компаний на Московской бирже не отреагировали на публикацию отчетности. По данным торгов на 19:30 мск 12 марта стоимость ценных бумаг выросла на 0,2% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии до 100,1 руб. за штуку. Капитализация компании на 12 марта составляет 17,6 млрд руб., следует из данных Мосбиржи.
Аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой сомневается, что «Делимобиль» в этом году сможет вернуться к чистой прибыли за счет улучшения операционных показателей бизнеса. По его мнению, это будет возможно только в случае продажи активов. Для стабилизации долговой нагрузки рациональным шагом может стать отказ от выплаты дивидендов в течение одного-двух лет, считает эксперт.