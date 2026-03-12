«Делимобиль» в 2025 году вернулся к чистому убытку спустя два года прибыли

По итогам первого полугодия 2024 г. компания выплатила первые и пока единственные дивиденды. Тогда они составили 1 руб. на обыкновенную акцию, в общей сложности было выплачено 175,9 млн руб. По итогам 2024 г. «Делимобиль» отказался от выплаты дивидендов. В октябре 2025 г. занимавший на тот момент пост гендиректора Владимир Садовин говорил «Ведомостям», что вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться уже по итогам 2026 г.