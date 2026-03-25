Новак: нужно быстро принять меры для обеспечения российского рынка топливом

24 марта замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин РФ больше не станет менять цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2026 г. Обсуждаемые изменения могут коснуться средне- и долгосрочной перспективы. По словам Колычева, ведомство считает важным среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что, по ожиданиям, равновесная цена в мире средне- и долгосрочно ниже текущих параметров министерства.