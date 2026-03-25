Новак: нужно быстро принять меры для обеспечения российского рынка топливом
Россия должна в кратчайшие сроки принять меры, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом в условиях мирового энергетического кризиса. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго.
Новак обратил внимание на высокий рост цен на нефтепродукты и крэк-спреды в мире. По его словам, это, в частности, влияет не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны энергетических компаний страны, но и на обеспечение стабильности внутреннего рынка России.
«Поэтому здесь, я считаю, нам нужно всем вместе – энергетическим компаниям, Министерству энергетики, правительству – в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу», – заявил Новак (цитата по «Интерфаксу»).
24 марта замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин РФ больше не станет менять цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2026 г. Обсуждаемые изменения могут коснуться средне- и долгосрочной перспективы. По словам Колычева, ведомство считает важным среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что, по ожиданиям, равновесная цена в мире средне- и долгосрочно ниже текущих параметров министерства.