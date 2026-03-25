Главная / Бизнес /

Новак поручил подготовить проект о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля этого года. Об этом сообщило правительство РФ.

Поручение дано по итогам совещания. Запрет будет введен «с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка».

«Отраслевые компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри страны», – отметили в кабмине.

Накануне вице-премьер допускал, что правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина для производителей. Он уточнил, что по срокам будет принято отдельное решение исходя из оценки прогноза спроса. Новак отмечал, что РФ нужно срочно принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса.

Сейчас до 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

