Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак: кабмин рассмотрит запрет на экспорт бензина для производителей

Максим Цуланов
Анастасия Бойко

Власти обсуждают различные инструменты для обеспечения внутреннего рынка топливом, включая запрет на экспорт бензина для производителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент «Ведомостей».

«Мы будем рассматривать различные инструменты. В том числе, если это будет необходимо, запрет на экспорт. По срокам [будет принято] отдельное решение исходя из оценки прогноза спроса», – сказал он.

На вопрос о том, действительно ли Иран разрешил проход российских судов через Ормузский пролив, Новак ответил, что в акватории у России нет добычи и российских танкеров там «особо нет». 

«Интерфакс» со ссылкой на источники писал накануне, что власти обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей. В тот же день Новак говорил, что РФ нужно срочно принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса.

Сейчас до 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь