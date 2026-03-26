Новак: кабмин рассмотрит запрет на экспорт бензина для производителей
Власти обсуждают различные инструменты для обеспечения внутреннего рынка топливом, включая запрет на экспорт бензина для производителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы будем рассматривать различные инструменты. В том числе, если это будет необходимо, запрет на экспорт. По срокам [будет принято] отдельное решение исходя из оценки прогноза спроса», – сказал он.
На вопрос о том, действительно ли Иран разрешил проход российских судов через Ормузский пролив, Новак ответил, что в акватории у России нет добычи и российских танкеров там «особо нет».
Сейчас до 31 июля действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.