Владелец водки Absolut может купить производителя Jack Daniel's

19 января Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что крупнейшие алкогольные компании столкнулись с самым высоким уровнем инвентаризации за 10 лет. Спиртные напитки начали копиться после того, как компании увеличили производство из-за выросшего спроса на крепкий алкоголь во время пандемии. По словам аналитика Jefferies Эда Манди, состоятельные люди закупали его в больших количествах по более низким розничным ценам. Однако в настоящий момент спрос упал.