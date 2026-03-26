Владелец водки Absolut может купить производителя Jack Daniel's
Французский производитель спиртных напитков Pernod Ricard, в портфеле которого водка Absolut, виски Jameson, Ballantine's и другие, может приобрести американскую компанию Brown-Forman Corp., производящую виски Jack Daniel's. Об этом сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников агентства, Pernod Ricard уже провела предварительные переговоры о возможном слиянии. Диалог еще продолжается, и нет никакой гарантии, что он приведет к сделке.
Оба производителя ищут способы укрепить бизнес в условиях, когда потребитель перешел на более дешевые спиртные напитки. Pernod Ricard в последние годы наращивает присутствие на рынке крепких спиртных напитков посредством приобретений новых компаний. При этом за 12 месяцев акции французского производителя потеряли более трети своей стоимости, пишет агентство.
На Brown-Forman также оказали влияние американские тарифы, которые привели к снижению продаж за рубежом. К примеру, продажи в Канаде упали примерно на 60% за три месяца по октябрь включительно.
19 января Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что крупнейшие алкогольные компании столкнулись с самым высоким уровнем инвентаризации за 10 лет. Спиртные напитки начали копиться после того, как компании увеличили производство из-за выросшего спроса на крепкий алкоголь во время пандемии. По словам аналитика Jefferies Эда Манди, состоятельные люди закупали его в больших количествах по более низким розничным ценам. Однако в настоящий момент спрос упал.