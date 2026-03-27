Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Пекарни ритейлеров продали продукции на 67 млрд рублей в 2025 году

Ведомости

Продажа продукции пекарен в денежном выражении по итогам 2025 г. достигла 67 млрд руб. Рост составил 20% против 54% годом ранее, сообщил «Ведомостям» представитель аналитической компании NTech.

В выборке были учтены данные X5, «Магнита», «Ленты», «Глобуса», «Ашана», «О’кей», «Дикси», «Верного», «Магнолии» и Metro. Категория включала в себя выпечку собственного производства этих сетей.

Отдельные ритейлеры говорят о более заметном росте продаж. Например, в «Магните» показатель по итогам прошлого года вырос в натуральном выражении почти на 70%, но абсолютные данные в сети не раскрывают. Представитель «Пятерочки» (входит в X5) фиксирует рост продаж такой продукции в натуральном выражении за тот же период, но только на 26%.

По подсчетам сервиса 2ГИС, согласно информации на март 2026 г., в российских городах-миллионниках действовало примерно 7600 отдельно стоящих пекарен. Это на 7% меньше год к году. Рост сегмента фактически прекратился и развивается за счет сетевых точек от крупных ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь