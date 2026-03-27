Пекарни ритейлеров продали продукции на 67 млрд рублей в 2025 году
Продажа продукции пекарен в денежном выражении по итогам 2025 г. достигла 67 млрд руб. Рост составил 20% против 54% годом ранее, сообщил «Ведомостям» представитель аналитической компании NTech.
Отдельные ритейлеры говорят о более заметном росте продаж. Например, в «Магните» показатель по итогам прошлого года вырос в натуральном выражении почти на 70%, но абсолютные данные в сети не раскрывают. Представитель «Пятерочки» (входит в X5) фиксирует рост продаж такой продукции в натуральном выражении за тот же период, но только на 26%.
По подсчетам сервиса 2ГИС, согласно информации на март 2026 г., в российских городах-миллионниках действовало примерно 7600 отдельно стоящих пекарен. Это на 7% меньше год к году. Рост сегмента фактически прекратился и развивается за счет сетевых точек от крупных ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.