Главная / Бизнес /

Число пекарен в России начало сокращаться

Сегмент развивается только за счет сетевых объектов от крупных ритейлеров
Линда Журавлева
Алексей Орлов / Ведомости
В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026 г., работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, это на 7% меньше, чем было годом ранее. Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он развивается в основном за счет сетевых точек от крупных ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, так утверждают в аналитической компании NTech. Выручка пекарен у розничных сетей, как указывают там, продолжает расти, хотя и медленнее, чем было ранее.

В натуральном выражении этот показатель по итогам 2025 г. увеличился год к году на 11% до 150 000 т, тогда как в 2024 г. динамика составляла 36%, говорит представитель NTech. В денежном выражении реализация продукции пекарен, по его словам, достигли 67 млрд руб., увеличившись на 20% против 54% годом ранее. В выборке учитывались данные X5, «Магнита», «Ленты», «Глобуса», «Ашана», «О’кей», «Дикси», «Верного», «Магнолии» и Metro. Сама категория включала в себя выпечку собственного производства данных сетей.

