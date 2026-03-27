Число пекарен в России начало сокращаться

В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026 г., работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, это на 7% меньше, чем было годом ранее. Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он развивается в основном за счет сетевых точек от крупных ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, так утверждают в аналитической компании NTech. Выручка пекарен у розничных сетей, как указывают там, продолжает расти, хотя и медленнее, чем было ранее.