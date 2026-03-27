Количество бронирований отелей в Японии весной выросло на 77%

Средняя стоимость размещения в Японии в текущем году снизилась на 10% по сравнению с 2025 г. и составляет 12 630 руб. Основной поток бронирований приходится на крупнейшие города страны. Токио лидирует, на него приходится 47% от общего числа бронирований при средней стоимости ночи 12 810 руб. На втором месте находится Осака (23%) со средней ценой за ночь в размере 9210 руб. Третье место занял Киото с долей в 15% и средней стоимостью в 12 590 руб.