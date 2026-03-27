Количество бронирований отелей в Японии весной выросло на 77%
В период цветения сакуры с марта по апрель количество бронирований отелей в Японии пользователями «Яндекс.Путешествий» увеличилось на 77% относительно такого же периода предыдущего года, следует из исследования сервиса.
Средняя стоимость размещения в Японии в текущем году снизилась на 10% по сравнению с 2025 г. и составляет 12 630 руб. Основной поток бронирований приходится на крупнейшие города страны. Токио лидирует, на него приходится 47% от общего числа бронирований при средней стоимости ночи 12 810 руб. На втором месте находится Осака (23%) со средней ценой за ночь в размере 9210 руб. Третье место занял Киото с долей в 15% и средней стоимостью в 12 590 руб.
На клиентов из Москвы и Московской области приходится половина бронирований жилья и 84% купленных авиабилетов. Относительно весны прошлого года жители столицы стали на 85% чаще бронировать отели в Японии. Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, на путешественников из региона приходится 10% от общего числа бронирований отелей и 7% авиабилетов. На третьем месте находятся жители Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти и Чебоксар. На них совокупно приходится 5% от числа бронирований отелей.
В путешествия во время цветения сакуры чаще всего отправляются вдвоем. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. В 70% случаев клиенты выбирают трехзвездочные отели, еще в 13% они предпочитают четырехзвездочные.
23 января Ассоциация туроператоров сообщила со ссылкой на данные Японской национальной организации по туризму, что число туристов из России в Японии в 2025 г. выросло на 96,3% и достигло 194 900. Российский турпоток в страну обновил исторический рекорд и показал самый высокий темп роста среди всех ключевых въездных рынков.
В феврале руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Подколзин рассказал «Ведомости. Туризму» о росте спроса россиян на поездки в Японию в период цветения сакуры минимум на 30%. По его словам, туры на весну стали бронировать еще осенью.