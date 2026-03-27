ВЦИОМ: две трети онлайн-покупателей при выборе товаров обращаются к ИИ

Ведомости

Две трети (65%) покупателей обращаются к рекомендациям различных онлайн-сервисов при выборе товаров или услуг в интернете. К такому выводу пришел аналитический центр ВЦИОМ в исследовании, подготовленном для Грушинской конференции.

В работе изучается поведение российского потребителя при выборе товаров и услуг в интернете. Уже сейчас покупательское поведение во многом определяется ИИ-инструментами, об этом знают 88% респондентов. При этом пользователи все равно перепроверяют рекомендации: анализируют отзывы, сравнивают цены и изучают характеристики. Так, 59% ответивших допускают помощь со стороны рекомендательных систем, но решение о покупке хотят принимать самостоятельно, а 37% и вовсе предпочитают самостоятельно выбирать товары.

Российский покупатель избирательно впускает ИИ в свою жизнь. Он доверяет технологиям вопросы организации досуга, например, подбора фильма или музыки. Однако все, что связано с выбором одежды, продуктов питания, лекарств и управлением финансами, пока воспринимается с осторожностью.

«ИИ уже выступает в роли умного помощника, но последнее слово по факту остается за человеком», – рассказала руководитель Практики «Гостех» Аналитического центра ВЦИОМ Ксения Демина.

Для россиян важны меры по настройке и отключению функций ИИ и ограничение сбора личной информации. Они бы хотели, чтобы их информировали о применяющихся ИИ-инструментах для рекомендации товаров и услуг. Потребители возлагают ответственность за выбор продукта на себя в 77% и хотели бы иметь рычаги управления своей автономией. В будущем выиграют те бренды, которые позволят покупателям выключать технологии ИИ во время онлайн-шопинга.

Новости СМИ2
