В «Селигдаре» рассказали о планируемых объемах производства золота в 2026 году

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» в 2026 г. планирует произвести 9 т золота и более 4000 т олова. Об этом сообщил ТАСС президент и председатель совета директоров компании Александр Хрущ.

По его словам, холдинг также намерен произвести 7-9 т серебра. Хрущ пояснил, что этот показатель от года к году находится примерно на одном уровне, а выручка от продажи драгоценного металла достигает около 1% от общей.

23 января «Селигдар» представил производственные результаты за 2025 г. Выручка холдинга от продажи золота за прошлый год выросла на 53% относительно 2024 г. и достигла 77,7 млрд руб. Рост показателя обусловлен увеличением на 19% объема реализации драгметалла в натуральном выражении и ростом средней цены реализации на 28%. Выручка от продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% до 9,2 млрд руб. с 7,5 млрд руб. годом ранее.

Производство лигатурного золота за год продемонстрировало рост на 10% и составило 8,08 т. Объем производства серебра в сплаве доре достиг 5,991 т. Объем продажи произведенного золота увеличился на 19% до 8,4 т.

