В «Селигдаре» рассказали о планируемых объемах производства золота в 2026 году

23 января «Селигдар» представил производственные результаты за 2025 г. Выручка холдинга от продажи золота за прошлый год выросла на 53% относительно 2024 г. и достигла 77,7 млрд руб. Рост показателя обусловлен увеличением на 19% объема реализации драгметалла в натуральном выражении и ростом средней цены реализации на 28%. Выручка от продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% до 9,2 млрд руб. с 7,5 млрд руб. годом ранее.