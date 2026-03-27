Главная / Бизнес /

ФАС после сообщений о росте цен отправила запросы производителям автомасел

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба запросила у производителей данные после сообщений о подорожании автомобильных масел. Компании должны раскрыть объемы производства и принципы ценообразования.

Как сообщили в ведомстве, информацию компаниям необходимо предоставить до 10 апреля. Речь идет о данных по выпуску продукции, ее поставкам на внутренний рынок и экспорту за период с 1 января по 30 марта.

Кроме того, производители обязаны представить сведения о механизмах формирования цен.

В ФАС отметили, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования.

4 февраля также сообщалось, что антимонопольная служба начала анализ цен на рыбную продукцию. Тогда запросы были направлены 70 компаниям. Ведомство изучает динамику стоимости по таким видам продукции, как минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь