В Италии начали проверку Sephora и Benefit из-за рекламы, нацеленной на детей

Антимонопольный орган Италии начал расследование в отношении ретейлера косметики Sephora и бренда Benefit Cosmetics, входящих в группу LVMH. По данным Financial Times, компании заподозрили в недобросовестных маркетинговых практиках.

Проверка касается продвижения уходовой косметики, масок, сывороток и кремов среди девочек в возрасте от 10 лет. По данным ведомства, компании могли использовать скрытые и манипулятивные методы рекламы с привлечением молодых микроинфлюенсеров. Маркетинговые кампании велись преимущественно в соцсетях и, как считают антимонопольщики, стимулировали навязчивые покупки.

Регулятор также указал, что производители не предупреждали о том, что продукция не предназначена для несовершеннолетних и не тестировалась на этой аудитории.

В заявлении подчеркивается, что «неосознанное, частое и комбинированное использование широкого спектра косметических средств несовершеннолетними может нанести потенциальный вред их здоровью». Отдельно отмечается риск развития так называемой косметикорексии – нездоровой одержимости уходом за кожей среди девочек.

В случае подтверждения нарушений компаниям грозят штрафы и требования изменить маркетинговую политику.

В марте 2022 г. Sephora объявила о прекращении работы в России и продаже сети «Иль де Ботэ» локальному менеджменту.

