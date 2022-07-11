Sephora продаст российские магазины «Иль де Ботэ» локальному гендиректору
Американская сеть магазинов косметики Sephora, принадлежащая французской группе Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), продаст 88 российских магазинов под брендом Ile de Beauté региональному генеральному директору. Об этом сообщило издание Le figaro ссылкой на заявление компании.
Sephora передаст 100% акций своей российской дочерней компании ее генеральному директору Евгению Дроздову, отмечает ТАСС. Сумма сделки не разглашается.
Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 г., развитием бренда занималась «Алькор и Ко» (владелец сети «Л'Этуаль»), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах «Л'Этуаль». Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 г., затем все российские бутики Sephora закрылись.
В 2016 г. LVMH выкупила российскую сеть «Иль де Ботэ» и включила ее в состав Sephora.
7 марта 2022 г. Sephora объявила о закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж на территории России.
После начала спецоперации Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний. Так, среди парфюмерных компаний частично или полностью с российского рынка ушли бренды L’Occitane, Lush, L’Oreal, Estee Lauder и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.