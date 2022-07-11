Sephora продаст российские магазины «Иль де Ботэ» локальному гендиректору

Первый магазин Sephora в России был открыт в Москве в 2003 г., развитием бренда занималась «Алькор и Ко» (владелец сети «Л'Этуаль»), заключившая с LVMH договор франчайзинга, товары марки Sephora продавались и в магазинах «Л'Этуаль». Соглашение о сотрудничестве между компаниями продлилось до конца 2010 г., затем все российские бутики Sephora закрылись.