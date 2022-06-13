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В Crocus Group заявили о потере 30% якорных арендаторов «Крокус Сити Молл» и Vegas

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Торговый центр «Крокус Сити Молл» и сеть ТРЦ Vegas лишились 30% якорных арендаторов, в числе которых H&M, бренды Inditex и Adidas, заявил в интервью РБК первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

На долю ушедших с российского рынка западных ритейлеров в объектах Crocus Group приходится до 40% арендных площадей, заявил Агаларов. Он назвал H&M, бренды Inditex и Adidas основными генераторами трафика с ключевыми локациями. Компании, по его словам, все еще оплачивают аренду, однако сборы Crocus Group снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период прошлого года.

Замена крупных арендаторов на другие компании невозможна, считает Агаларов. В торговых центрах группы они работали на площади 150 000–200 000 кв. м. По мнению вице-президента Crocus Group, торговые центры «обесточатся», если 80 000–100 000 кв. м останутся без арендаторов.

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«Если у тебя люксовый ТЦ, тебе нужны Prada, Chanel, Louis Vuitton, если средняя категория — Zara, H&M, Reebok, Adidas. А если их нет, то площадка обезличивается», — сказал Агаларов.

По его словам, неясно, как будут заполнять опустевшие площади, группа находится в режиме ожидания.

После начала спецоперации России на Украине о приостановке работы в России или уходе с российского рынка объявили H&M Group (бренды H&M, COS, &Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho), LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Tiffany&Co и др.).

В мае «Известия» узнали о планах Zara возобновить работу в России под другим брендом, который будет созвучен с реальным названием. Бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, сообщил источник. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров, в свою очередь, заявил, что бренд еще не уведомлял ТЦ об открытии магазинов.

В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Кроме того, российский рынок покинет сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co, писал «Коммерсантъ».

Вернулись к работе в РФ магазины одежды брендов Reserved и Cropp, которые принадлежат польскому ритейлеру LPP.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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