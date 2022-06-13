В Crocus Group заявили о потере 30% якорных арендаторов «Крокус Сити Молл» и Vegas

На долю ушедших с российского рынка западных ритейлеров в объектах Crocus Group приходится до 40% арендных площадей, заявил Агаларов. Он назвал H&M, бренды Inditex и Adidas основными генераторами трафика с ключевыми локациями. Компании, по его словам, все еще оплачивают аренду, однако сборы Crocus Group снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период прошлого года.