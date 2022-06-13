В Crocus Group заявили о потере 30% якорных арендаторов «Крокус Сити Молл» и Vegas
На долю ушедших с российского рынка западных ритейлеров в объектах Crocus Group приходится до 40% арендных площадей, заявил Агаларов. Он назвал H&M, бренды Inditex и Adidas основными генераторами трафика с ключевыми локациями. Компании, по его словам, все еще оплачивают аренду, однако сборы Crocus Group снизились примерно на 30% от оборота группы за аналогичный период прошлого года.
Замена крупных арендаторов на другие компании невозможна, считает Агаларов. В торговых центрах группы они работали на площади 150 000–200 000 кв. м. По мнению вице-президента Crocus Group, торговые центры «обесточатся», если 80 000–100 000 кв. м останутся без арендаторов.
«Если у тебя люксовый ТЦ, тебе нужны Prada, Chanel, Louis Vuitton, если средняя категория — Zara, H&M, Reebok, Adidas. А если их нет, то площадка обезличивается», — сказал Агаларов.
По его словам, неясно, как будут заполнять опустевшие площади, группа находится в режиме ожидания.
После начала спецоперации России на Украине о приостановке работы в России или уходе с российского рынка объявили H&M Group (бренды H&M, COS, &Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho), LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Tiffany&Co и др.).
В мае «Известия» узнали о планах Zara возобновить работу в России под другим брендом, который будет созвучен с реальным названием. Бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, сообщил источник. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров, в свою очередь, заявил, что бренд еще не уведомлял ТЦ об открытии магазинов.
В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Кроме того, российский рынок покинет сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co, писал «Коммерсантъ».
Вернулись к работе в РФ магазины одежды брендов Reserved и Cropp, которые принадлежат польскому ритейлеру LPP.