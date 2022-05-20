«Известия»: магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом
Магазины Zara, принадлежащие испанскому концерну Inditex (Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), могут возобновить работу в России под другим брендом, который будет созвучен с реальным названием, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник на потребительском рынке.
«Как и в случае с McDonalds и Pandora, бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — сообщил собеседник агентства. Другой источник отметил, что Zara рассматривает вариант продажи бизнеса партнеру.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров, в свою очередь, заявил, что бренд еще не уведомлял ТЦ об открытии магазинов. Он подчеркнул, что в течение лета к продажам могут вернуться те компании, которые нашли партнеров, готовых заниматься операционным бизнесом в России, либо те, которые зарегистрировали новое юридическое лицо.
В конце апреля управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масерайс сообщил, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно. 5 марта концерн объявил о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. По данным издания Elmundo, в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.
Накануне стало известно, что магазины одежды брендов Reserved и Cropp, которые принадлежат польскому ритейлеру LPP, откроются в ближайшие выходные в России. Компания приняла решение о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex, Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.