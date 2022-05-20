«Известия»: магазины Zara могут возобновить работу в России под другим брендом

В конце апреля управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масерайс сообщил, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно. 5 марта концерн объявил о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. По данным издания Elmundo, в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.