Владелец брендов Reserved и Cropp объявил об открытии магазинов в России
Магазины одежды брендов Reserved и Cropp, которые принадлежат польскому ритейлеру LPP, откроются в ближайшие выходные в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», - говорится в сообщении. Компания владеет магазинами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.
Компания приняла решение о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении.
29 марта LPP сообщила, что закрывает все свои магазины в России. Ранее компания полностью приостановила поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратила онлайн-продажи своих брендов.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.