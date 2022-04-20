Владелец Zara и Bershka заявил о планах возобновить работу в России

После начала спецоперации России на Украине и введения западных санкций многие fashion-ритейлеры сообщили о приостановке работы в России. Такое решение приняли H&M, Farfetch, Uniqlo, Adidas, Nike, Puma, Mango и др. Также о приостановке работы в стране заявили производители товаров для дома, техники и ПО, автомобилей и т. д. Часть компаний сократила производство на своих заводах в России или инициировала их продажу российским компаниям.