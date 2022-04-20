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Бизнес

Владелец Zara и Bershka заявил о планах возобновить работу в России

Ведомости

Испанский концерн Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и т. д.) планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно, сообщило агентство EFE со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масерайса.

Он заявил, что Inditex продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и планирует возобновить деятельность в России «как только это будет возможным и позволят условия» (цитата по ТАСС).

5 марта компания объявила о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. По данным издания Elmundo, в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы. 

После начала спецоперации России на Украине и введения западных санкций многие fashion-ритейлеры сообщили о приостановке работы в России. Такое решение приняли H&M, Farfetch, Uniqlo, Adidas, Nike, Puma, Mango и др. Также о приостановке работы в стране заявили производители товаров для дома, техники и ПО, автомобилей и т. д. Часть компаний сократила производство на своих заводах в России или инициировала их продажу российским компаниям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных