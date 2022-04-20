Владелец Zara и Bershka заявил о планах возобновить работу в России
Испанский концерн Inditex (владеет брендами Zara, Zara Home, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и т. д.) планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно, сообщило агентство EFE со ссылкой на управляющего компанией Оскара Гарсиа Масерайса.
Он заявил, что Inditex продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и планирует возобновить деятельность в России «как только это будет возможным и позволят условия» (цитата по ТАСС).
5 марта компания объявила о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. По данным издания Elmundo, в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы.
После начала спецоперации России на Украине и введения западных санкций многие fashion-ритейлеры сообщили о приостановке работы в России. Такое решение приняли H&M, Farfetch, Uniqlo, Adidas, Nike, Puma, Mango и др. Также о приостановке работы в стране заявили производители товаров для дома, техники и ПО, автомобилей и т. д. Часть компаний сократила производство на своих заводах в России или инициировала их продажу российским компаниям.