Владелец Zara и Massimo Dutti объявил о закрытии магазинов в России

Издание отмечает, что в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы, уточняет издание. «Все магазины работают на арендной основе, поэтому группа не понесет существенные финансовые потери», — подчеркнули в компании.