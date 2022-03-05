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Владелец Zara и Massimo Dutti объявил о закрытии магазинов в России

Ведомости

Владелец брендов одежды Zara,Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti — испанская Inditex — объявила о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. Об этом сообщает испанское издание Elmundo.

«В текущих обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации», — говорится в заявлении. 

Издание отмечает, что в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы, уточняет издание.  «Все магазины работают на арендной основе, поэтому группа не понесет существенные финансовые потери», — подчеркнули в компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных