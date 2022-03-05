Владелец Zara и Massimo Dutti объявил о закрытии магазинов в России
Владелец брендов одежды Zara,Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti — испанская Inditex — объявила о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. Об этом сообщает испанское издание Elmundo.
«В текущих обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Издание отмечает, что в России открыто 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara. На долю России приходится около 8,5% глобального EBITDA группы, уточняет издание. «Все магазины работают на арендной основе, поэтому группа не понесет существенные финансовые потери», — подчеркнули в компании.