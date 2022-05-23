«Коммерсантъ» узнал о планах Levi Strauss продать бизнес в России
Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co покинет российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России и уже прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки. Источники газеты называют одним из потенциальных покупателей магазинов Levi’s в РФ турецкую Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России), а также один из российских ритейлеров одежды.
Levi Strauss пришла в Россию в 1993 г., а на май 2022 г. в стране насчитывается около 90 торговых точек, из которых часть может работать по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 г. была $5,8 млрд, на российскую пришлось не более 2%. У управляющего брендом «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 г. был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex, Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.
В то же время магазины одежды брендов Reserved и Cropp, принадлежащие польскому ритейлеру LPP, который в конце марта объявил об уходе из России, 19 мая открылись после передачи их китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получил права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, однако будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.