«Коммерсантъ» узнал о планах Levi Strauss продать бизнес в России

Levi Strauss пришла в Россию в 1993 г., а на май 2022 г. в стране насчитывается около 90 торговых точек, из которых часть может работать по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 г. была $5,8 млрд, на российскую пришлось не более 2%. У управляющего брендом «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 г. был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.