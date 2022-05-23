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«Коммерсантъ» узнал о планах Levi Strauss продать бизнес в России

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Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co покинет российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России и уже прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки. Источники газеты называют одним из потенциальных покупателей магазинов Levi’s в РФ турецкую Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России), а также один из российских ритейлеров одежды.

Levi Strauss пришла в Россию в 1993 г., а на май 2022 г. в стране насчитывается около 90 торговых точек, из которых часть может работать по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 г. была $5,8 млрд, на российскую пришлось не более 2%. У управляющего брендом «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 г. был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex, Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

В то же время магазины одежды брендов Reserved и Cropp, принадлежащие польскому ритейлеру LPP, который в конце марта объявил об уходе из России, 19 мая открылись после передачи их китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получил права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, однако будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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