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Бизнес

Владелец Reserved и Cropp объявил о продаже российского бизнеса

Ведомости

Польский производитель одежды и ритейлер LPP SA решил продать российское подразделение бизнеса, говорится в сообщении компании. LPP владеет магазинами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Компания ведет переговоры с потенциальными покупателями.

«Европейское руководство LPP уже ведет переговоры с потенциальными покупателями», — сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»). Компания обещала сообщить о дальнейших решениях и результатах анализа предложений и переговоров с покупателями.

29 марта LPP сообщил, что закрывает все свои магазины в России. Ранее LPP полностью приостановил поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратил онлайн-продажи своих брендов.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных