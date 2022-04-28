Владелец Reserved и Cropp объявил о продаже российского бизнеса
Польский производитель одежды и ритейлер LPP SA решил продать российское подразделение бизнеса, говорится в сообщении компании. LPP владеет магазинами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Компания ведет переговоры с потенциальными покупателями.
«Европейское руководство LPP уже ведет переговоры с потенциальными покупателями», — сообщили в компании (цитата по «Интерфаксу»). Компания обещала сообщить о дальнейших решениях и результатах анализа предложений и переговоров с покупателями.
29 марта LPP сообщил, что закрывает все свои магазины в России. Ранее LPP полностью приостановил поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратил онлайн-продажи своих брендов.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.