Владелец Reserved и Cropp объявил о продаже российского бизнеса

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения антироссийских санкций. Закрыли магазины в России H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.