Польский владелец брендов Reserved и Cropp объявил о закрытии магазинов в РФ
Польская компания LPP, владеющая брендами Reserved и Cropp, объявила о закрытии всех своих магазинов на территории России, следует из сообщения на сайте организации.
«Компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них», — сообщили в компании.
Ранее LPP полностью приостановила поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратила онлайн-продажи своих брендов.
LPP управляет пятью брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине, введения антироссийских санкций и падения курса рубля. В частности, об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. 14 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России — проблемы с логистикой.