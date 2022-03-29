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Польский владелец брендов Reserved и Cropp объявил о закрытии магазинов в РФ

Ведомости

Польская компания LPP, владеющая брендами Reserved и Cropp, объявила о закрытии всех своих магазинов на территории России, следует из сообщения на сайте организации.

«Компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них», — сообщили в компании.

Ранее LPP полностью приостановила поставку грузов в Россию, а также все инвестиции и прекратила онлайн-продажи своих брендов.

LPP управляет пятью брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине, введения антироссийских санкций и падения курса рубля. В частности, об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. 14 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России — проблемы с логистикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных