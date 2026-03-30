«М.Видео» обратилось в ФАС из-за отключения от скидки на Wildberries

Попытки получить ответ от менеджмента Wildberries о причинах отключения скидки или договориться об урегулировании в рабочем порядке остались без ответа. При этом скидка продолжает применяться к товарам других продавцов с идентичной продукцией. «М.Видео» считает, что выборочное применение механизма приводит к формированию различных цен на одинаковые товары, не связанному с действиями продавцов. В итоге отдельные участники получают ценовое преимущество, а другие оказываются в менее выгодном положении. Это означает, что маркетплейс может перераспределять спрос между продавцами, влияя на конкурентоспособность их предложений и определяя, какие товары получат приоритет в продажах.