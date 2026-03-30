«М.Видео» обратилось в ФАС из-за отключения от скидки на Wildberries
«М.Видео» направило заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на Wildberries за отключение от механизма «Скидки WB» на платформе с 13 марта.
В компании уточнили, что после этого решения значительно изменились показатели ее продаж на маркетплейсе, снизился объем заказов и изменились конкурентные позиции предложений. «М.Видео» длительное время продает товары на платформе. Согласно условиям маркетплейса, помимо скидок, устанавливаемых продавцом, применяются «Скидки WB». За счет них товары получают ценовое преимущество и становятся привлекательнее для покупателя. Механизм применялся в отношении товаров «М.Видео», но с 13 марта его предоставление было прекращено в одностороннем порядке.
Попытки получить ответ от менеджмента Wildberries о причинах отключения скидки или договориться об урегулировании в рабочем порядке остались без ответа. При этом скидка продолжает применяться к товарам других продавцов с идентичной продукцией. «М.Видео» считает, что выборочное применение механизма приводит к формированию различных цен на одинаковые товары, не связанному с действиями продавцов. В итоге отдельные участники получают ценовое преимущество, а другие оказываются в менее выгодном положении. Это означает, что маркетплейс может перераспределять спрос между продавцами, влияя на конкурентоспособность их предложений и определяя, какие товары получат приоритет в продажах.
«М.Видео» попросило ФАС дать правовую оценку действиям Wildberries. По мнению компании, действия площадки могут нарушать положения закона «О защите конкуренции», запрещающие создание дискриминационных условий и ограничение конкуренции на цифровых платформах. Она рассчитывает, что ведомство проведет проверку и обеспечит равные условия работы для продавцов на маркетплейсах.
В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) «Ведомостям» заявили, что пока не получили ни жалобу «М.Видео», ни официальный запрос со стороны ФАС. В случае его поступления будут предоставлены необходимые пояснения. Там добавили, что вопросы, касающиеся взаимодействия с партнерами маркетплейса, остаются в рамках двусторонних отношений между компаниями.
13 марта совет директоров «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука генеральным директором компании. Он с августа 2025 г. занимал должность главного исполнительного директора «М.Видео». Ранее Бакальчук занимался развитием Wildberries, созданного в 2004 г. совместно с его бывшей супругой Татьяной Ким.