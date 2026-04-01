Сечин оценил в вклад нефтяной отрасли в формирование бюджета РФ
Совокупный вклад российской нефтяной отрасли в формирование бюджета РФ вдвое превышает показатель нефтегазовых доходов бюджета, рассчитываемый Минфином. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, а также макроэкономические и геополитические вызовы, нефтяная отрасль продолжает играть ведущую роль в обеспечении социально-экономического развития и доходов российского бюджета. Ее вклад формируется не только за счет НДПИ и НДД, но и прочих фискальных платежей нефтяных компаний (налога на прибыль, акцизов на нефтепродукты, налога на имущество и др.), а также через широкий спектр поступлений от смежных отраслей (металлургия, машиностроение, нефтесервис, строительство, транспорт, производство электроэнергии и др.), пояснил глава «Роснефти».
Существенной статьей доходов федерального бюджета также являются НДФЛ и страховые взносы работников, занятых в нефтяной и смежных отраслях, а также дивиденды компаний нефтегазового сектора, обратил внимание Сечин.
«Совокупный вклад нефтяной отрасли в бюджетную обеспеченность в 2 раза выше показателя нефтегазовых доходов, рассчитываемого Минфином», – заключил он.
При этом в условиях дефицита рублевой ликвидности отрасль фактически субсидирует внутренний рынок за счет иностранной валюты, что поддерживает стабильность курса рубля и является фактором сдерживания инфляции, добавил Сечин.
По данным Минфина, в 2025 г. нефтегазовые доходы бюджета составили 8,5 трлн руб., что на 24% меньше показателя предыдущего года. При этом общий объем доходов бюджета в прошлом году составил 37,3 трлн млрд руб. То есть, по данным министерства, нефтегазовая отрасль обеспечила 23% доходов бюджета.
В январе-феврале 2026 г. нефтегазовые доходы снизились в 2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 825,6 млрд руб. Общие доходы бюджета в январе-феврале составили 4,8 трлн руб. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме бюджетных доходов составила 17%, следует из статистики Минфина.