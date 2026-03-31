Чистая прибыль «Роснефти» в 2025 году составила 293 млрд рублей

Чистая прибыль «Роснефти» в 2025 году составила 293 млрд рублейКомпания и отрасль попали в «идеальный шторм», вызванный рыночной конъюнктурой, санкциями и сложными макроэкономическими условиями
Чистая прибыль «Роснефти» в 2025 г. составила 293 млрд руб. по сравнению с 1,08 трлн руб. годом ранее. Об этом говорится в опубликованном 31 марта финансовом отчете компании по МСФО.
Выручка «Роснефти» за отчетный период сократилась на 18,8% до 8,2 трлн руб. Уменьшение обусловлено снижением цен на нефть и укреплением курса рубля, поясняет компания в пресс-релизе.
При этом из-за опережающей инфляцию индексации тарифов естественных монополий и ряда других факторов темп снижения затрат и расходов был ниже, чем темп сокращения выручки. В результате показатель EBITDA компании в 2025 г. снизился на 28% до 2,2 млрд руб. Маржа EBITDA составила 26%.
Существенное отрицательное влияние на чистую прибыль продолжает оказывать высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, указывает компания. Также на показатель негативно повлиял рост ставки налога на прибыль, неденежные и разовые факторы.
На финансовые показатели компании в 2025 г. оказала существенное влияние сложившаяся рыночная и геополитическая конъюнктура, заявил, комментируя финансовые результаты, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (его слова приводит пресс-служба компании). «Российская нефтяная отрасль в 2025 г. оказалась в эпицентре «идеального шторма», возникшего на стыке неблагоприятной рыночной конъюнктуры, строгих макроэкономических условий внутреннего рынка и агрессивной геополитической среды», – отметил он.
Стратегическая значимость нефтяной отрасли сделала ее основной мишенью санкционного давления – против российских нефтяных компаний введены блокирующие санкции США, растет давление европейских стран, включая эмбарго на поставки и механизм «потолка цен», напомнил глава «Роснефти». Также, по словам Сечина, проводится системное давление на ключевых покупателей российских энергоносителей – через санкции против танкерного флота и массовые отказы в страховании судов, что приводит к росту страховых премий «в десятки раз». Ситуация усугубляется возросшими рисками задержания или прямого силового захвата судов, добавил он.
Как отмечает глава «Роснефти», взлетели расценки и на фрахт. В марте 2026 г. ставки фрахта для перевозки российской нефти из Балтийского моря в Индию превысили 20 долл./барр. «Это означает десятикратный рост логистических издержек по сравнению с началом 2022 г., когда доставка на традиционные европейские рынки стоила около 2 долл./барр.», – отметил Сечин.
Еще одной проблемой является блокировка трансграничных платежей, поскольку устойчивая в условиях санкций система международных расчетов Банком России так и не создана, подчеркнул Сечин. Это привело к многократному росту совокупных издержек на проведение платежей и конвертацию, отметил он.
«При этом нельзя переоценивать эффект текущего роста цен на доходы нефтяной отрасли, который в значительной мере нивелируется ростом издержек на фрахт, страхование и конвертацию валют. Текущими бенефициарами от скачка цен на нефть являются, в первую очередь, логистические, транспортные, страховые компании и кредитные организации», – подчеркнул глава «Роснефти».
Кроме того, работу отрасли дестабилизируют террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры – НПЗ, хранилища, АЗС, терминалы, нефтепроводы, добавил глава «Роснефти».
Падение цен на нефть в 2025 г., расширение дисконтов, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также систематические ограничения со стороны «Транснефти» на прием сырья в трубопроводную систему в сочетании с укреплением национальной валюты привели к сокращению выручки «Роснефти», отметил Сечин. А опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, усложнение трансграничных расчетов и логистики увеличили расходы, что негативно сказалось на показателе EBITDA за 2025 г., пояснил он.
«Экстремально высокая» ключевая ставка Банка России (ее средний уровень в 2025 г. превысил 19%) привела к росту расходов на обслуживание долга, которые в отчетном году более чем в 4 раза превысили значение 2020 г. при сопоставимом размере чистого долга, обратил внимание Сечин. При этом в IV квартале 2025 г. «Роснефти», в отличие от других игроков сектора, не пришлось признавать существенных убытков после введения блокирующих санкций США благодаря взвешенным управленческим решениям по заблаговременной минимизации присутствия в недружественных юрисдикциях, подчеркнул он.
Скорректированный свободный денежный поток составил 700 млрд руб. (-36% к уровню 2024 г.), сообщила компания. Соотношение чистый долг / EBITDA на конец 2025 г. – 1,5х.
Капитальные затраты «Роснефти» в 2025 г. сократились на 6% и составили 1,36 трлн руб. Это обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на основе строгого ранжирования и оптимизации портфеля инвестиционных проектов, указывает компания.
Добыча жидких углеводородов в 2025 г. составила 181,1 млн т (3,69 млн барр./сутки), добыча газа – 79,6 млрд куб. м (1,33 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) /сутки). Общая добыча углеводородов компанией в 2025 г. составила 246,6 млн т н. э. (5,02 млн барр. н. э./сутки).
Проходка в эксплуатационном бурении в 2025 г. превысила 11,8 млн м, в эксплуатацию введено около 3000 новых скважин, 74% из них – горизонтальные. «Роснефть» выполнила 1200 погонных км сейсмических работ 2Д и 3700 кв. км сейсмических работ 3Д. Завершены испытания 49 поисково-разведочных скважин с успешностью 90%. В результате компания открыла 6 месторождений и 112 новых залежей углеводородов с запасами в 300 млн т н. э. категории АВ1С1+B2С2.
Запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец 2025 г. составили 21,7 млрд т н. э. По международной классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами) запасы углеводородов по категории 2Р составили 11,5 млрд т н. э. при обеспеченности запасами на 49 лет.
Объем переработки нефти в России в 2025 г. составил 75,7 млн т. В 2025 г. компания поставила на внутренний рынок 40,3 млн т нефтепродуктов, в том числе 12,3 млн т бензина и 16,4 млн т дизельного топлива. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже было реализовано 9,4 млн т бензина и дизельного топлива, доля продаж компании в общих биржевых продажах этих нефтепродуктов превысила 30%.
Несмотря на все вызовы, нефтяная отрасль продолжает играть ведущую роль в обеспечении социально-экономического развития и доходов российского бюджета, отметил Сечин. Ее вклад формируется не только за счет НДПИ и НДД, но и прочих фискальных платежей нефтяных компаний (налога на прибыль, акцизов на нефтепродукты, налога на имущество и др.), а также через широкий спектр поступлений от смежных отраслей (металлургия, машиностроение, нефтесервис, строительство, транспорт, производство электроэнергии и др.), уточнил он. Существенной статьей доходов бюджета также являются НДФЛ и страховые взносы работников, занятых в нефтяной и смежных отраслях, а также дивиденды компаний нефтегазового сектора, добавил глава «Роснефти». Совокупный вклад нефтяной отрасли в бюджетную обеспеченность вдвое превышает показатель нефтегазовых доходов, рассчитываемый Минфином, подчеркнул он.
В условиях дефицита рублевой ликвидности отрасль фактически субсидирует внутренний рынок за счет иностранной валюты, что поддерживает стабильность курса рубля и является фактором сдерживания инфляции, продолжил Сечин.
В сложившихся условиях «Роснефть» уделяет особое внимание повышению эффективности своей деятельности и оптимизации затрат, отметил Сечин. Он сообщил, что бизнес-план компании на 2026 г. основан на консервативных макроэкономических предпосылках, включая цену на нефть в $45/барр., и предусматривает снижение долговой нагрузки при отсутствии новых привлечений.
Интересы акционеров остаются одним из главных приоритетов «Роснефти» – в конце 2025 г. акционеры утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 11,56 руб. на акцию, напомнил Сечин. Число акционеров компании в 2025 г. выросло почти на 11% до 1,67 млн человек, сообщил он.
«Роснефть», как и вся российская нефтяная отрасль в целом, испытывают тройное давление – неблагоприятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка, антироссийских санкций и внутренних макроэкономических факторов, отмечает доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов. При этом «Роснефть» не имеет возможности компенсировать падение цен на нефть за счет увеличения ее добычи в связи с действием соглашения ОПЕК+. Снижение финансовых показателей «Роснефти» обусловлено именно этими факторами, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
При этом компании удалось сохранить финансовую устойчивость, отмечает Андрианов. Даже в сложных макроэкономических и геополитических условиях показатель свободного денежного потока остается у «Роснефти» положительным уже шестой год подряд (22 квартала), обращает внимание он. Основные финансовые показатели – выручка, EBITDA и чистая прибыль – оказались выше, чем предполагало большинство экспертов, отмечает он. В IV квартале «Роснефть» показала один из самых высоких темпов прироста добычи в отрасли, который составил 4,9%. Это выше, чем у других мейджоров, среди которых ExxonMobil (+4,6%), Chevron (-1,1%), bp (-0,8%), Shell (+1,3%), Equinor (+4,4%), PetroChina (+2,5%), Saudi Aramco (-1%), TotalEnergies (+1,5%) и ENI (+4%). Это говорит о потенциале оперативного наращивания производства и операционной гибкости «Роснефти», добавляет Суверов.
Бизнес-модель «Роснефти» останется устойчивой вследствие того, что бизнес-план компании строится на консервативных макроэкономических предпосылках, обращает внимание Суверов. Это позволяет ей снижать долговую нагрузку и повышать стратегическую конкурентоспособность, говорит эксперт.
Соотношение чистого долга к EBITDA «Роснефти» в 2020–2025 гг. снизилось в 1,5 раза – с 2,3х до 1,5х, несмотря на то, что расходы на обслуживание долга по сравнению с 2020 г. выросли в четыре раза, отмечает Андрианов. По его словам, это свидетельствует о том, что «Роснефть» стала еще более финансово устойчивой. Он также напоминает, что компания на протяжении последних лет придерживается курса на оптимизацию затрат, в том числе за счет четкого ранжирования проектов. «Иными словами, «Роснефть» готова к стресс-сценариям», – заключает эксперт.
Этот год будет для отрасли непростым, эффект от текущего роста цены на нефть во многом нивелируется ростом издержек на фрахт, страхование, конвертацию валют, отмечает Суверов. Андрианов также не видит предпосылок к кардинальному улучшению ситуации. Нефтяная отрасль, вопреки распространенному мнению, не получит сверхдоходов из-за роста мировых цен на нефть в результате войны в Персидском заливе, согласен он. По-прежнему крайне высокими остаются издержки на обход финансовых ограничений при осуществлении денежных расчетов с иностранными контрагентами, а ставка ЦБ, несмотря на ее снижение, все еще остается крайне высокой, отмечает эксперт. Общая налоговая нагрузка на отрасль остается крайне высокой, добавляет он. В этих условиях нельзя воспринимать нефтяную отрасль как возможный источник дополнительных поступлений в бюджет в 2026 г., заключает эксперт.