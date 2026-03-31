Чистая прибыль «Роснефти» в 2025 году составила 293 млрд рублей

Несмотря на все вызовы, нефтяная отрасль продолжает играть ведущую роль в обеспечении социально-экономического развития и доходов российского бюджета, отметил Сечин. Ее вклад формируется не только за счет НДПИ и НДД, но и прочих фискальных платежей нефтяных компаний (налога на прибыль, акцизов на нефтепродукты, налога на имущество и др.), а также через широкий спектр поступлений от смежных отраслей (металлургия, машиностроение, нефтесервис, строительство, транспорт, производство электроэнергии и др.), уточнил он. Существенной статьей доходов бюджета также являются НДФЛ и страховые взносы работников, занятых в нефтяной и смежных отраслях, а также дивиденды компаний нефтегазового сектора, добавил глава «Роснефти». Совокупный вклад нефтяной отрасли в бюджетную обеспеченность вдвое превышает показатель нефтегазовых доходов, рассчитываемый Минфином, подчеркнул он.