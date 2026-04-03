В России разработали проект ГОСТа на борщ и оливье

5 марта Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творог. Изменения вступят в силу в январе 2027 г. Ведомство в том числе расширило перечень сырья, которое допустимо использовать при производстве творога. В список попали коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко. Изменения также вводят более низкую норму по содержанию белка в твороге: при разной жирности продукта показатель должен быть на уровне 14%, 15% и 17% (вместо 14%, 16% и 18% ранее).