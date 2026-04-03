Главная / Бизнес /

В России разработали проект ГОСТа на борщ и оливье

Ведомости

В России появился проект ГОСТа, который устанавливает рекомендации для производителей борща, кулинарного изделия колобок, окрошки, винегрета, салатов «оливье», «селедка под шубой» и «мимоза», передает ТАСС.

В документе также есть нормы по другим блюдам русской кухни, например заливного, вареников, запеканки, горохового супа, кулебяки. ГОСТ разработала рабочая группа, которая занимается популяризацией русской кухни при Минпромторге. Роскачество также участвовало в разработке стандарта.

В ГОСТе, помимо рекомендаций относительно технологии приготовления, упомянуты историческая основа и принципы использования аутентичных ингредиентов русских блюд.

5 марта Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творог. Изменения вступят в силу в январе 2027 г. Ведомство в том числе расширило перечень сырья, которое допустимо использовать при производстве творога. В список попали коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко. Изменения также вводят более низкую норму по содержанию белка в твороге: при разной жирности продукта показатель должен быть на уровне 14%, 15% и 17% (вместо 14%, 16% и 18% ранее).

