Бензин АИ-92 на бирже подешевел за неделю на 2,73%
Бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подешевел за день на 0,12% и достиг 65 115 руб. за тонну. За неделю его стоимость сократилась на 2,73%.
Цена на АИ-95 на торгах опустилась за день на 0,12% и составила 69 949 руб. за тонну. По итогам недели снижение достигло 0,96%. Летнее дизельное топливо за сутки подорожало на 0,18% до 62 908 руб. за тонну. При этом за неделю дизель подешевел на 1,57%.
2 апреля правительство объявило о введении запрета на экспорт бензина из России для производителей нефтепродуктов до конца июля 2026 г. Такое решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и на фоне роста мировых цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Запрет не коснется поставок по международным межправительственным соглашениям.
30 марта «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с итогами прошедшего 27 марта совещания у вице-премьера Александра Новака, писали о предстоящем введении запрета на экспорт бензина для его производителей. При этом нефтяные компании на совещании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизеля, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса в стране.
