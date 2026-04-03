Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Бензин АИ-92 на бирже подешевел за неделю на 2,73%

Бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подешевел за день на 0,12% и достиг 65 115 руб. за тонну. За неделю его стоимость сократилась на 2,73%.

Цена на АИ-95 на торгах опустилась за день на 0,12% и составила 69 949 руб. за тонну. По итогам недели снижение достигло 0,96%. Летнее дизельное топливо за сутки подорожало на 0,18% до 62 908 руб. за тонну. При этом за неделю дизель подешевел на 1,57%.

2 апреля правительство объявило о введении запрета на экспорт бензина из России для производителей нефтепродуктов до конца июля 2026 г. Такое решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и на фоне роста мировых цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке. Запрет не коснется поставок по международным межправительственным соглашениям.

30 марта «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с итогами прошедшего 27 марта совещания у вице-премьера Александра Новака, писали о предстоящем введении запрета на экспорт бензина для его производителей. При этом нефтяные компании на совещании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизеля, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса в стране.

2 апреля кабмин ввел запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов. Он будет действовать до 31 июля 2026 г.

