Главная / Бизнес /

Правительство полностью запретит экспорт бензина с 1 апреля

Власти стремятся остановить рост оптовых цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке и ранней весны
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство введет запрет на экспорт бензина из России для его производителей с 1 апреля 2026 г. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых с итогами состоявшегося 27 марта совещания у вице-премьера Александра Новака, а позднее подтвердила пресс-служба правительства. Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что запрет будет действовать до 31 июля 2026 г.

В сообщении кабмина отмечается, что Новак по итогам совещания поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 г. для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. При этом нефтяные компании на совещании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей НПЗ для удовлетворения спроса внутри страны, сказано в сообщении.

