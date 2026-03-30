Правительство полностью запретит экспорт бензина с 1 апреля

Правительство полностью запретит экспорт бензина с 1 апреляВласти стремятся остановить рост оптовых цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке и ранней весны
Правительство введет запрет на экспорт бензина из России для его производителей с 1 апреля 2026 г. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых с итогами состоявшегося 27 марта совещания у вице-премьера Александра Новака, а позднее подтвердила пресс-служба правительства. Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что запрет будет действовать до 31 июля 2026 г.
В сообщении кабмина отмечается, что Новак по итогам совещания поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 г. для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. При этом нефтяные компании на совещании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей НПЗ для удовлетворения спроса внутри страны, сказано в сообщении.