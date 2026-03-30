Правительство полностью запретит экспорт бензина с 1 апреля

Правительство введет запрет на экспорт бензина из России для его производителей с 1 апреля 2026 г. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых с итогами состоявшегося 27 марта совещания у вице-премьера Александра Новака, а позднее подтвердила пресс-служба правительства. Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что запрет будет действовать до 31 июля 2026 г.