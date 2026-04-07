«Сберинвестиции» допустили рост котировок на нефть до $150 за баррель

Ведомости

Стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров не исключил, что в пессимистичном сценарии затяжной эскалации и блокировки Ормузского пролива на три – шесть месяцев котировки на нефть могут уйти в район $150 за барр.

Макаров уточнил, что в таком случае российский рынок акций, и прежде всего нефтяные компании, станут ключевыми бенефициарами при сохранении физической возможности экспорта, включая устойчивость портовой инфраструктуры и логистики. Тогда рост денежного потока и дивидендов может компенсировать существенную часть внутренних рисков, но чувствительность рынка к новостям по санкциям, геополитике и экспорту будет максимально высокой.

Стратег отметил, что для рынка нефть выше $110 является однозначным плюсом для нефтяных компаний и бюджета. У экспортеров растет рублевая выручка и маржа, усиливается дивидендный потенциал, и на ожиданиях сохранения высокой геополитической премии инвесторы обычно наращивают долю «нефтянки» в портфеле.

Для государства дорогая нефть означает дополнительные нефтегазовые доходы и более комфортное исполнение бюджета. При этом растут инфляционные риски. Банк России может идти по траектории снижения ставки более осторожно вопреки ожиданиям рынка.

В марте Bloomberg писало, что американские чиновники и аналитики с Уолл-стрит опасаются, что война в Иране может привести к подорожанию нефти до $200/барр. Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин заявил «Ведомостям», что считает реалистичным, но не базовым сценарий роста нефтяных котировок до $200/барр. Он реализуем в случае значительного перекрытия мощностей Ормузского пролива на несколько месяцев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, теоретически цена может достичь $200/барр., но для этого должно совпасть много условий, к примеру возникновение огромного дефицита по всему миру при высоком спросе. Это реально, если Ормузский пролив заблокируют до конца первого полугодия 2026 г. или союзники Ирана перекроют еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Возможной такая цена будет и если конфликт в Иране ударит по другим нефтедобывающим странам, например Саудовской Аравии, разрушив часть ее инфраструктуры.

