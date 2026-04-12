Дмитриев: стоимость нефти может превысить $150 за баррель на этой неделе

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду всех судов, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива, и будут задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.