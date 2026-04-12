Дмитриев: стоимость нефти может превысить $150 за баррель на этой неделе
Цена на нефть на мировом рынке может превысить $150 за баррель уже на этой неделе на фоне блокировки Ормузского пролива. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Чем дольше Ормузский пролив остается закрытым, тем выше будут цены на нефть и природный газ, тем серьезнее станет энергетический кризис в Евросоюзе и Великобритании и тем дольше продлится период восстановления», – подчеркнул он.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив планировалось открыть для судоходства. 11 апреля прошли переговоры между странами. Они длились 21 час.
12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду всех судов, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива, и будут задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Он напомнил, что Иран пообещал открыть Ормузский пролив, но не сделал этого.
Трамп также сообщил, что США начнут разминирование Ормузского пролива. Он предупредил, что попытки Тегерана атаковать американские корабли и гражданские суда будут жестко пресекаться.