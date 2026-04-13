Цена на Brent превысила $101 перед блокадой Ормузского пролива
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,9% до $101,75 за баррель по состоянию на 09:05 мск. Цена на нефть растет перед началом морской блокады Ормузского пролива американскими силами.
Фьючерсы на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подорожали на 8% и достигли $104,3 за баррель.
13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). Американские силы будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.
Днем ранее Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива. Он уточнил, что американский военно-морской флот будет задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через него. Вашингтон также начнет разминирование пролива. Американский глава предупредил, что попытки Тегерана атаковать американские корабли и гражданские суда будут жестко пресекаться.
11 апреля Иран и США провели переговоры. Они продолжались 21 час. Журналист Axios Барак Равид опубликовал список разногласий между сторонами. Среди них, в частности, было полное открытие Ормузского пролива без сборов за проезд.