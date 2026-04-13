Цена на Brent превысила $101 перед блокадой Ормузского пролива

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,9% до $101,75 за баррель по состоянию на 09:05 мск. Цена на нефть растет перед началом морской блокады Ормузского пролива американскими силами.