Разработчик Ан-2 предложил восстановить 700 простаивающих бортов

Первый вице-премьер Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow 2025 в ноябре 2025 г. заявил, что правительство будет готово опубликовать новую комплексную программу развития авиатранспортной отрасли РФ (КПГА) до 2030 г. после завершения сертификации импортозамещенных версий российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. Ожидается, что сертификация МС-21 завершится в конце 2026 г., SJ-100 – в конце 2025 – начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство.