Разработчик Ан-2 предложил восстановить 700 простаивающих бортов
Разработчик Ан-2 предложил восстановить летную годность примерно 700 простаивающих самолетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина». Это обсуждалось на совещании с эксплуатантами Ан-2 на площадке Московского авиаремонтного завода (АРЗ) ДОСААФ.
Такая инициатива могла бы решить вопрос дефицита на местных линиях в ближайшие пять-семь лет. По оценкам разработчика, ресурс Ан-2 выработан всего на 25–30% и их можно использовать с учетом того, что этот тип самолета не имеет календарного срока службы.
Гендиректор Московского АРЗ Павел Ненастьев рассказал, что ремонт Ан-2 обойдется в 17–25 млн руб. Восстановление всего парка простаивающих «кукурузников» выйдет в 14,5–21 млрд руб.
Ан-2 был разработан в 1947 г., производство самолетов прекращено в 1980-е гг. Он способен перевозить 9 пассажиров или 1,5 т груза.
Первый вице-премьер Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow 2025 в ноябре 2025 г. заявил, что правительство будет готово опубликовать новую комплексную программу развития авиатранспортной отрасли РФ (КПГА) до 2030 г. после завершения сертификации импортозамещенных версий российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. Ожидается, что сертификация МС-21 завершится в конце 2026 г., SJ-100 – в конце 2025 – начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство.
При этом изначально предполагалось, что новая версия КПГА будет представлена в конце 2025 г. Финансирование программы производства отечественных самолетов будет по-прежнему поддерживаться государством, заверил Мантуров.