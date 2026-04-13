Поставки СПГ в Азию упали до минимума за шесть лет из-за войны в Иране

Ведомости

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Азию опустился до самого низкого уровня почти за шесть лет из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на выходных 30-дневная скользящая средняя чистых поставок СПГ в регион упала ниже 600 000 т. Это минимальное значение с июня 2020 г. Азиатские покупатели готовятся к более длительному дефициту СПГ после того, как США и Иран не смогли достичь мирного соглашения на переговорах в Пакистане.

Среднее 30-дневное значение поставок в Китай снизилось на 30% в годовом выражении, в Индию – на 20%. Поставки другим крупным покупателям, включая Японию и Южную Корею, также опустились примерно до самого низкого уровня за шесть лет. На фоне происходящего ряд газовых электростанций в Японии сокращают производство.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск). Американские силы будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

11 апреля Иран и США провели переговоры. Они продолжались 21 час. Журналист Axios Барак Равид опубликовал список разногласий между странами. Среди них, в частности, было полное открытие Ормузского пролива без сборов за проезд.

