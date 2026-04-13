Фисташки подорожали до максимума за восемь лет из-за войны на Ближнем Востоке

Стоимость фисташек достигла максимального уровня за последние восемь лет на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Expana Markets.

По данным аналитической компании, средняя цена за фунт (454 г) фисташек достигала $4,57. В последний раз он стоил столько в мае 2018 г. Иран занимает второе место в мире по поставкам фисташек. На Исламскую Республику приходится треть мирового объема их экспорта.

Аналитик Expana Markets Ник Мосс заявил, что проблемы на рынке начались еще до американской операции против Ирана в феврале. В прошлом году урожай фисташек в Иране был ниже, чем ожидалось, а в начале года блокировки связи из-за протестов мешали налаживать поставки за границу.

Агентство отмечает, что фисташки являются распространенной добавкой в мороженое, шоколад и др. Их подорожание может привести к тому, что производители продуктов поднимут цены или перейдут на более дешевые орехи.

29 марта The Telegraph сообщила, что бои в Персидском заливе ударили по ключевому региону мирового производства удобрений. Поставки мочевины, аммиака и серы оказались заблокированы на 27 критически важных для сельского хозяйства дней. Особенно остро ситуация сказывается на бедных странах Азии, которые зависят от импорта удобрений из Персидского залива, и американских и австралийских фермерах, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и удобрения.

