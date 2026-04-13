Фисташки подорожали до максимума за восемь лет из-за войны на Ближнем Востоке

29 марта The Telegraph сообщила, что бои в Персидском заливе ударили по ключевому региону мирового производства удобрений. Поставки мочевины, аммиака и серы оказались заблокированы на 27 критически важных для сельского хозяйства дней. Особенно остро ситуация сказывается на бедных странах Азии, которые зависят от импорта удобрений из Персидского залива, и американских и австралийских фермерах, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и удобрения.