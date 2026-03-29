Telegraph: конфликт в Иране грозит кризисом на рынке удобрений
Боевые действия в Персидском заливе нанесли удар по ключевому региону мирового производства удобрений, пишет Telegraph. Поставки мочевины, аммиака и серы оказались заблокированы на 27 критически важных для сельского хозяйства дней.
Как пишет издание, Китай, Россия и Турция ввели собственные ограничения на экспорт, что в сумме вывело с рынка почти 45% мировых объемов торговли азотными удобрениями. Кризис наступает в критический момент – в преддверии весеннего посевного сезона в Северном полушарии и зимнего сева в Австралии.
В институте удобрений США сообщили, что 24 судна с удобрениями заблокированы в Персидском заливе и не могут выйти к покупателям.
Бывший руководитель отдела сырьевых товаров Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абдолреза Аббасян предупредил, что рынки пока не осознали всей серьезности угрозы.
«Ситуация будет достаточно тяжелой, даже если Ормузский пролив откроют завтра, но если война продлится еще месяц или больше, это обернется поистине ужасающим кризисом, не похожим ни на что из того, что мы когда-либо видели», – заявил он. Эксперт Всемирной торговой организации Жан-Мари Погам назвал шок на рынке удобрений «тревогой номер один», отметив, что под ударом находятся все основные зерновые культуры и корма для животных.
Особенно остро ситуация сказывается на бедных странах Азии, которые зависят от импорта удобрений из Персидского залива, а также на американских и австралийских фермерах, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и удобрения.
Агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центр ценовых индексов (ЦЦИ) предупреждали о том, что война с Ираном грозит глобальным кризисом аграрного сектора в начале посевной. Из-за кризиса на газовом рынке выросли цены на удобрения.