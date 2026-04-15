Иран приостановил экспорт всей нефтехимической продукции
Тегеран приостановил экспорт всей нефтехимической продукции. Об этом объявили в Организации по развитию нефтехимической промышленности Ирана, передает телеканал Al Jazeera.
«Мы приостановили экспорт всей нефтехимической продукции до дальнейшего уведомления. Решение было принято в результате ущерба, причиненного войной и нападениями на нефтехимические заводы», – сообщили в организации.
8 апреля между США и Ираном начал действовать режим прекращения огня, к перемирию присоединился Израиль. На время перемирия планировалось открыть для судоходства заблокированный больше месяца Ормузский пролив.
В ходе остановки боевых действий в Пакистане 11 апреля прошли 21-часовые переговоры между странами, по итогам которых стороны не смогли достичь соглашения.
15 апреля CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Вашингтон официально не согласился продлить перемирие с Тегераном.