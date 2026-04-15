Reuters: РФ впервые за год направила в Индию СПГ-танкер с санкционного завода

Завод «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн СПГ в год начал работу в 2022 г. Его экспорт был ограничен дополнительными санкциями, введенными в 2025 г. До их введения предприятие отправляло в среднем по два груза СПГ в месяц в зимний период.