Reuters: РФ впервые за год направила в Индию СПГ-танкер с санкционного завода
Из России в Индию впервые за год направлен груз сжиженного природного газа (СПГ) с завода «Портовая», находящегося под санкциями США. Об этом пишет Reuters.
Речь идет о поставке, которая может стать первой с тех пор, как президент США Дональд Трамп заявлял о намерении Индии отказаться от закупок российских энергоносителей, пишет издание. Премьер-министр Нарендра Моди таких обещаний публично не подтверждал.
По данным отслеживания судов, танкер Kunpeng направляется в терминал по приему СПГ Дахедж на западе Индии. В случае успешной доставки это станет новым рынком для российского СПГ, находящегося под американскими санкциями, – ранее такие поставки осуществлялись только в Китай.
Индия, являясь одним из крупнейших импортеров энергоресурсов, принимает решения о закупках, исходя из цены и надежности поставок. При этом страна остается уязвимой к перебоям и росту цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива, отмечает Reuters.
Завод «Портовая» мощностью 1,5 млн тонн СПГ в год начал работу в 2022 г. Его экспорт был ограничен дополнительными санкциями, введенными в 2025 г. До их введения предприятие отправляло в среднем по два груза СПГ в месяц в зимний период.
С марта 2025 г., помимо поставок в Китай, завод также ежемесячно направляет один груз в Калининград. По оценке аналитиков, поставка в Индию может открыть для России дополнительное направление сбыта на фоне ограничений на европейском рынке.
6 марта вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия намерена перенаправить часть поставок СПГ из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Газ будет переориентирован на рынки Индии, Таиланда, Филиппин и Китая.