АЭВТ: авиакомпании сокращают перевозки внутри России из-за дефицита самолетов
Дефицит самолетов вынуждает российские авиакомпании выполнять больше международных рейсов и уменьшать количество внутренних из-за вопросов рентабельности. Об этом говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Общий трафик авиакомпаний в 2025 г. снизился на 2,5% – до 108,9 млн человек из-за спада внутренних перевозок. Между российскими городами авиакомпании перевезли 81,5 млн, что на 3,8% меньше значения 2024 г. Коммерческая нагрузка на внутренних линиях держится на уровне 90,2%, а на зарубежных маршрутах увеличилась на 0,6 п. п. – до 88,3%.
По данным за январь-февраль 2026 г., пассажиропоток на внутренних рейсах сократился на 1,6%, рост занятости кресел составил всего 0,5 п. п. (88,3%), а на международных линиях оба показателя выросли – на 5,8% и 4,1 п. п. – до 90,5%, сообщили в АЭВТ.
За 9 месяцев 2025 г. общая операционная прибыль перевозчиков упала на 30,4% до 51,2 млрд руб., а расходы при этом выросли на 8,6% до 1,525 трлн руб. над доходами в 1,576 трлн руб. Расходы выросли из-за аренды и лизинга авиатехники – +15% до 234,6 млрд руб., а также ее техобслуживания и ремонта – +14,8% до 191,8 млрд руб. Авиакомпании стремятся поддерживать финансовую устойчивость, а потому отдают приоритет зарубежным направлением.
1 апреля глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания не повышала стоимость билетов на международные направления из-за роста цен на авиационное топливо. Он добавил, что резкого роста стоимости внутренних перевозок также не планируется. Авиакомпания намерена удерживать рост тарифов в рамках инфляции.