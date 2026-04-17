Инвестиции

Brent упала ниже $89 на новости об открытии Ормузского пролива

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 10,5% и достигли $88,96 за баррель по состоянию на 16:10 мск.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX упала на 9% и достигла $82,9 за баррель.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на оставшийся период режима прекращения огня в Ливане. Проход будет осуществляться по согласованному маршруту.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за это решение.

В этот же день вступило в силу 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. О договоренности стран Трамп сообщил 16 апреля.

